والي الشمالية يستقبل وزير الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

استقبل والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، بمطار دنقلا الدولي اليوم، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأستاذ معتصم أحمد صالح، والوفد المرافق له، وذلك بحضور أعضاء حكومة الولاية ولجنة أمن الولاية.

وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، في تصريح صحفي، أن زيارته للولاية الشمالية تأتي في إطار المتابعة الميدانية المباشرة لأوضاع النازحين، وتجسيداً لحرص الوزارة على توفير المعينات الإنسانية والخدمات الأساسية للأسر المتأثرة، إلى جانب تدشين توزيع (25) ألف دفاية مقدمة دعماً من رجل الأعمال فضل محمد خير للنازحين بالولاية.

وأكد الوزير أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تولي أوضاع النازحين اهتماماً خاصاً، وتعمل وفق خطة متكاملة لتأمين الاحتياجات الأساسية، لا سيما في مجالات الإيواء والتدفئة والدعم الاجتماعي، مشدداً على أهمية الوصول العادل والمنظم لكافة الأسر النازحة في مختلف المحليات.

وأشار إلى أن برنامج الزيارة يشمل محليات البرقيق، دلقو، حلفا، القولد، الدبة ومروي، بهدف الوقوف ميدانياً على أوضاع النازحين، والتأكد من انسياب عمليات توزيع المعينات، ومعالجة أي تحديات تعترض وصول الدعم لمستحقيه، بالتنسيق مع حكومة الولاية والجهات ذات الصلة.

وأعرب الوزير عن تقديره الكبير لجهود حكومة الولاية الشمالية ومواطنيها في استضافة النازحين، مثمناً ما وصفه بالدور الوطني والإنساني الكبير الذي قامت به الولاية، مؤكداً أن الشمالية استقبلت النازحين بصورة غير مسبوقة، حيث تستضيف أكثر من (50) ألف أسرة، في ظل ظروف استثنائية تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية.

وبشر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمواصلة الدعم الاتحادي، وكشف عن ترتيبات لتقديم مزيد من المساهمات الإنسانية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم إضافي من رجل الأعمال فضل محمد خير، دعماً لاستقرار النازحين وتحسين أوضاعهم المعيشية بالولاية الشمالية.

سونا