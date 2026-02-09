مدير عام الإنتاج بسنار يبحث مع وفد وزارة الزراعة الاتحادية تأهيل مركز توزي لنقل التقانة والإرشاد

بحث مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار الوزير المكلف باشمهندس نورالدين داؤود مع وفد وزارة الزراعة الإتحادية، الأحد، إعادة تأهيل مركز توزي لنقل التقانة والإرشاد، مؤكدا ان حكومة الولاية برئاسة الوالي كونت لجنة لتأهيل مركز توزي مبينا ان من أهداف المركز تأهيل مقدمي الخدمات وتوفير التقاوى لصغار المزارعين.

واشار إلى ان المركز كان يمتلك إمكانيات كبيرة من التقانات المتقدمة التي تكفي صغار المنتجين في جميع أنحاء السودان ولكن خربته المليشيا، داعيا للتنسيق بين المركز والولاية لتأهيل هذا المركز وربطه عالميا بشراكات ذكية عالمية مشددا على ضرورة رؤية كلية لتأسيس وتأهيل هذا المركز.