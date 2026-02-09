بدر للطيران تدشن رسميا خط بورتسودان دنقلا

دشّنت شركة بدر للطيران، رسميا اليوم، خطها الجوي الرابط بين مدينتي بورتسودان ودنقلا، وشهد فعالية الاحتفال بمدينة دنقلا اليوم وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د. معتصم أحمد صالح ووالي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم وحضور ممثلي ادارة المطارات وحكومة الولاية الشمالية، وذلك في خطوة مهمة لتعزيز الربط الجوي بين الولايات والمساهمة فى تنشيط حركة النقل والتنمية.

وقال كابتن هشام الدين عثمان من شركة بدر للطيران خلال مخاطبته الفعالية ان تدشين خط بورتسودان دنقلا لشركة بدر للطيران يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز الربط بين المدن السودانية والعواصم الاقليمية، مبينا ان محطة دنقلا تم ربطها بمحطات عالمية منها القاهرة جدة والرياض.

واشار كابتن هشام الى ان التوسع في شبكة الرحلات يعكس رؤية استراتيجية لربط السودان بمحيطه العربي والاقليمي ويسهم في خدمة حركة المسافرين من دنقلا والعكس، ودعم فرص الاستثمار والسياحة والتنمية، مثمنا جهود ادارة المطارات وكل الجهات الرسمية والفنية التي ساهمت في انجاح هذا المشروع.

من جانبه، قال مدير عام المطارات الولائية عثمان العوض، إن تشغيل خط بدر للطيران إلى مطار دنقلا يُعد إضافة حقيقية لشبكة المطارات الولائية، مؤكداً أن الرحلة تمثل جسراً لربط أجزاء السودان عبر مطار بورتسودان، وربط المطارات الولائية بالعالم الخارجي .

وأشار إلى أن الولاية الشمالية تمتلك مقومات سياحية وزراعية كبيرة، واضاف ان رسالة شركة بدر للطيران اليوم هي رسالة للعالم ان المطارات السودانية هى مطارات أمنه ، وهي رسالة لشركات الطيران المحلية والاقليمية.