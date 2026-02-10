وزير الطاقة يوجه بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي

وجه وزير الطاقة المهندس مستشار المعتصم ابراهيم احمد بالعمل على زيادة التوليد الكهربائي لمجابهة الطلب المتزائد بولاية الخرطوم وبقية الولايات، وتغطية حوجة القاعات السكنية، الصناعية ، الصحية والزراعية .

جاء ذلك لدى لقائه الاثنين بمدراء شركات الكهرباء، المهندس منتصر عبدالرحمن الشيخ – مدير عام الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، والمهندس محمد محمد الراجل – مدير قطاع التوليد، والمهندس ياسر محمد الشاذلي – مدير عام الشركة السودانية لنقل الكهرباء، بحضور المهندس الصادق جابر عضو لجنة تسيير مهام مكتب الوكيل.

واستعرض اللقاء الترتيبات الفنية لملفات الكهرباء ووضع الأولويات والعمل على وضع خطة زيادة التوليد الكهربائي في مجال التوليد المائي والحراري وزيادة مشروعات الطاقات المتجددة، بجانب موقف العمل في محطات كلانيب وقري (3) وام دباكر وتأمين محطات الكهرباء.