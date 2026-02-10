عقار يلتقي مديرة برنامج السودان بمنظمة أطباء بلا حدود ببلجيكا

التقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، اليوم السيدة سندريلا لامارك مديرة برنامج السودان بمنظمة أطباء بلا حدود ببلجيكا التي تزور البلاد هذه الأيام .

وقال سيادته إن اللقاء بحث الأولويات الإنسانية الحالية والمساعدات المحتملة للأنشطة الطبية والإنسانية على ضوء الاحتياجات الناشئة في جميع أنحاء البلاد.

وأعرب عقار عن تقدير الحكومة للخدمات التي تلقاها المحتاجين واستعدادها للتعاون التام للتعاون مع المنظمة مشيداً بابتعادها عن السياسة الأمر الذي يعزز من وجودها بالسودان .

وأعلنت سندريلا لامارك انتقال عمل أطباء بلا حدود البلجيكية إلى مقر المنظمة بالخرطوم في مارس المقبل.

وتهدف الزيارة إلى مقابلة فرق عمل أطباء بلا حدود التي تعمل في السودان وتعزيز التنسيق مع الحكومة السودانية في المركز والولايات والاطّلاع على التقدم الذي تم إحرازه في التدخلات الإنسانية والطبية بالسودان.

