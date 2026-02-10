مدير السكة الحديد: استئناف رحلات قطار عطبرة – الخرطوم خطوة في مسار التعافي الاقتصادي

​أكد المدير العام لهيئة السكة الحديد، المهندس المستشار موسى القوم الجهدي، أن تدشين رحلات قطار عطبرة – الخرطوم وبالعكس، والذي انطلق اليوم من مدينة عطبرة، يمثل مؤشراً لبداية مرحلة التعافي الاقتصادي، وخطوة مهمة نحو تحريك عجلة الإنتاج المحلي وتقليل تكلفة نقل البضائع والمواطنين.

​وأوضح أن تحديد سعر تذكرة الرحلة بين عطبرة والخرطوم بمبلغ 30 ألف جنيه يأتي في إطار تشجيع المواطنين على الاستفادة من خدمات السكة الحديد في التنقل بين المدن، باعتبارها وسيلة نقل آمنة واقتصادية.

​وأضاف الجهدي، في تصريح خاص ، أنه منذ استئناف ما عُرف برحلات “قطار العودة”، خضع القطار لمراجعات فنية وصيانة شاملة، بعد أن واجه بعض المشكلات نتيجة التشغيل المتواصل في رحلات عطبرة – بورتسودان، ثم عطبرة – الخرطوم.

وأشار إلى أن القطار أصبح الآن جاهزاً للانطلاق وتسيير رحلات اعتيادية ابتداءً من صباح اليوم عند الساعة الثامنة والنصف، على أن تعود الرحلة من الخرطوم إلى عطبرة بعد غدٍ الخميس الموافق 12 فبراير 2026م، مؤكداً أن الرحلات ستتواصل بصورة منتظمة عبر إدارة التشغيل.

​وأعرب المدير العام لهيئة السكة الحديد عن سعادته بتقديم هذه الخدمة للركاب، مبيناً أن القطار في أفضل حالاته من حيث التكييف والمقاعد المريحة والخدمات المصاحبة، مع الالتزام بتسيير الرحلات بالتناوب بين الخرطوم وعطبرة لضمان جودة الخدمة.

​وثمّن الجهدي جهود العاملين والجهات كافة التي أسهمت في عودة القطار إلى الخدمة، مشيراً إلى أن تشغيل الخط سيعود تدريجياً إلى مستوياته السابقة، في إطار خطة لإعادة تنشيط النقل بالسكك الحديدية وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

سونا