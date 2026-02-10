السودان وماليزيا يؤكدان تعزيز التعاون ودعم السلام والاستقرار

بحث السفير محيي الدين سالم، وزير الخارجية والتعاون الدولي، امس الاثنين في كوالالمبور، مع نظيره الماليزي السيد محمد حسن، تطورات الأوضاع في السودان وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

واستعرض الوزير مبادرة السلام السودانية، مؤكداً أهمية دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار، فيما جدد الجانب الماليزي موقفه الداعم لسودان آمن ومستقر، ومساندته لجهود الحكومة السودانية في تعزيز الأمن والتنمية.

و نقل الوزير رسالة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى دولة رئيس الوزراء الماليزي داتو سري أنور إبراهيم، تناولت تطورات الأوضاع في السودان، ودعت إلى دعم ماليزيا لمرحلة إعادة الإعمار، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتحول الرقمي.

واتفق الجانبان على تجديد الاتفاقيات الثنائية وإحياء آلية التشاور السياسي، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

سونا