درة تكشف عن دورها فى مسلسل “على كلاى”.. شخصية مركبة ومعقدة

أعربت النجمة درة عن سعادتها بتجربتها في مسلسل “على كلاي”، الذى سيعرض خلال موسم دراما رمضان 2026 خاصةً أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها مع النجم أحمد العوضي، في عمل يتضمن شخصية تقدمها وتعتبرها تحدياً مميزاً في مسيرتها.

وقالت درة فى تصريح خاص لـ ” اليوم السابع “، إن سعادتها بهذا العمل تضاعفت منذ اللحظة الأولى لقراءتها نص المسلسل، وأكدت أنها تحب تقديم الأدوار ذات الطابع الشعبي، حيث تشعر أن هذه الأدوار تقربها أكثر من جمهورها وتتيح لها فرصة التميز.

طبيعة الشخصية والتحدي

أوضحت الفنانة درة أن شخصية “ميادة الديناري” التي تجسدها في المسلسل تعد شخصية مركبة ومعقدة، مما يشكل تحدياً حقيقياً لها وأشارت إلى أنها قامت بدراسة الشخصية بعناية كبيرة، معربة عن أملها في أن ينال أداؤها واستيعابها للدور إعجاب وتقدير الجمهور والمتابعين.

قصة مسلسل على كلاى

وتدور أحداث مسلسل «على كلاي» فى إطار اجتماعى شعبى، حيث يجسد أحمد العوضى شخصية «علي»، ملاكم سابق يعيش فى حى حلوان الشعبى، ويعمل فى تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، قبل أن تتشابك حياته مع صراعات متعددة تمتد بين العمل والعلاقات العاطفية والاجتماعية.

مسلسل على كلاي

المسلسل الذى يخوض به النجم أحمد العوضى سباق الدراما الرمضانية يجمع نخبة من النجوم، بينهم: درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.

اليوم السابع