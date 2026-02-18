د.التهامي يهنئ جموع المعلمين والمعلمات والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

تقدم وزيرالتعليم والتربية الوطنية الدكتور التهامي الزين حجر بخالص التهاني والتبريكات إلى جموع المعلمين والمعلمات وإلى الأبناء الطلاب والطالبات وإلى كافة المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

وقال ان هذه المناسبة الدينية العظيمة، تمثل محطة إيمانية لتزكية النفس بالتقرب إلى الله بالطاعات وفعل الخير والإحسان والتراحم والتكافل، سائلا الله عز وجل ان يجعله شهر خير وبركة، وان يعيده بالخير واليمن والبركات وان تنعم بلادنا بالأمن ويرد عنها كيد الخونة والأعداء

وكل عام والجميع بخير .

سونا