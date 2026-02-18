انعقاد الاجتماع التحضيري للجنة التشاور السياسي بين السودان والسعودية

انعقد يوم الاثنين الماضي بالرياض الاجتماع التحضيري للجنة التشاور السياسى بين السودان والمملكة العربية السعودية ورأس وفد السودان السفير معاوية عثمان خالد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بينما رأس الجانب السعودي السفير سعود بن محمد الساطى وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والسياسية .

وبحث الجانبان تفعيل آليات التعاون والتنسيق بين البلدين وحوكمة مجلس التنسيق الاستراتيجي المشترك الذي ستنطلق اعماله في الفترة المقبلة برئاسة وزيري خارجية البلدين .

واكد الجانبان على استمرارالتنسيق بين البلدين في ظل التحديات الراهنة بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا العربية والأفريقية.

سونا