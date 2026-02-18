والي سنار يهنئ الشعب السوداني بحلول شهر رمضان ويدعو لاكتمال الانتصارات وتعافي البلاد

هنأ والي ولاية سنار الأمة الإسلامية عامة والشعب السوداني ومواطني ولاية سنار بشكل خاص، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على البلاد بالخير واليمن والبركات

​وأعرب عن تطلعاته بأن يمثل هذا الشهر الفضيل فاتحة خير لاكتمال انتصارات القوات المسلحة السودانية في كافة المحاور والجبهات، مؤكداً ثقته في قدرة الجيش والشعب على تجاوز التحديات الراهنة .

​واعرب عن امله في أن تتعافى البلاد سريعاً من آثار الحرب وويلاتها، وأن يجمع الله شمل الأسر برد المفقودين والأسرى إلى ديارهم سالمين آمنين، وأن يمنّ بـ الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وآن يتقبل الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الوطن .

​وعلى صعيد الولاية أعرب والي سنار عن أمله أن تنعم ولايته بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار، مشدداً على سعيه الدؤوب لتحقيق التنمية والازدهار وخدمة مواطني الولاية الصامدين، بما يلبي تطلعاتهم في حياة كريمة ومستقرة وآمنة .

سونا