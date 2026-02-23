مبادرة “إعمار” تواصل دعم الأسر وتطلق مشروع السلال الرمضانية

قال الأستاذ حامد أبوبكر محمد رئيس مبادرة “إعمار للتنمية البشرية” في تصريح ان المبادرة تمكنت خلال الفترة الماضية، من تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التي استهدفت الأسر المتعففة، إلى جانب تنظيم مبادرات مجتمعية، والإسهام في تأهيل شباب مهنيًا وحرفيًا بما يعزز فرصهم في بناء مستقبل مستقر.

واضاف انه و مع حلول شهر رمضان المبارك، أعلنا عبر المبادرة عن تدشين مشروع السلال الرمضانية، الذي يستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية، وتعزيز روح التضامن خلال الشهر الفضيل.

وأكد أن المبادرة هي مشروع يأتي انطلاقًا من أهمية التكافل الاجتماعي، ودوره في إدخال الفرحة على الأسر، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أن مساهمات الداعمين تمثل عنصرًا أساسيًا في استمرارية هذه الجهود وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.

ودعا عبر “إعمار” الخيرين وأصحاب المبادرات الإنسانية إلى المساهمة في دعم المشروع، بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين، وتعزيز قيم العطاء خلال شهر رمضان.

يشار الى ان مبادرة “إعمار للتنمية البشرية” هي إحدى المبادرات المجتمعية، حيث انطلقت قبل نحو عامين بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا ولتعزيز قيم التكافل الاجتماعي.

سونا