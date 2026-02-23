انطلاق الامتحان التجريبي للشهادة الثانوية بالبحر الاحمر

بدأ صباح اليوم الإمتحان التجريبي للمرحلة الثانوية بولاية البحر الاحمر، وذلك في اطار الإستعداد لامتحان الشهادة الثانوية وتدريب الطلاب للتعود على وضعية الإمتحانات والوقوف على مناطق القصور لمعالجتها.

واكدت مديرة المرحلة الثانوية بالولاية اماني الجيلي في تصريح (لسونا) ان الاوضاع تسير بصورة طيبة وذلك خلال وقوفها على بعض مدارس المحليات ببورتسودان، كما أوضحت بان عدد الجالسين لامتحان هذا العام من البنين والبنات بلغ 14 ألف طالب وطالبة لكل المساقات أكاديمي وتقني وديني، فيما بلغ عدد المراكز (115) مركز موزعين على (10) محليات بالولاية.

واضافت بأن امتحانات الشهادة الثانوية قائمة في موعدها المقرر في 13 أبريل المقبل.

سونا