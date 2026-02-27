“أم الإمارات” تصل إلى مصر

وصلت سفينة المساعدات الإنسانية “أم الإمارات” إلى ميناء العريش في مصر محملة بأكثر من 7300 طن من المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، التي انطلقت بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، للتخفيف من معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتضم حمولة السفينة مساعدات غذائية ومواد إيواء ومستلزمات صحية وطبية، جرى تجهيزها بمشاركة 16 مؤسسة خيرية وإنسانية من مختلف إمارات الدولة، ضمن منظومة العمل الإنساني الإماراتي المتكاملة الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للأسر المتضررة في قطاع غزة.

وباشر فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في العريش إجراءات استقبال السفينة وبدء تفريغ المساعدات ونقلها إلى المركز اللوجستي، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين والجهات المختصة، بما يضمن سرعة وصولها إلى مستحقيها وفق الآليات المعتمدة.

وتُعد “سفينة أم الإمارات الإنسانية” السفينة الثالثة عشرة التي تسيرها دولة الإمارات ضمن الجسر البحري الإنساني المتواصل لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تأكيداً على نهج دولة الإمارات الثابت في مد يد العون والإغاثة للشعوب المتضررة.

