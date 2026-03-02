“معاريف”: إذا سقط النظام الإيراني فسيؤكد ذلك تفوق إسرائيل بفارق كبير على مصر وتركيا والسعودية

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن الوضع في إيران أسوأ بكثير مما كان عليه خلال عملية الصيف الماضي، حيث من المتوقع سقوط النظام قريبا.

وأضافت معاريف أن سقوط النظام الإيراني سيؤكد تفوق إسرائيل في الشرق الأوسط بفارق كبير على مصر وتركيا والسعودية، على حد زعمها.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي دخلا المرحلة الثانية من حرب “زئير الأسد” بعد الضربة التي استهدفت أمس السبت قيادات النظام الإيراني وشملت تصفية المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتتمثل المهمة حاليًا في استهداف جميع منظومات الصواريخ الباليستية الإيرانية بالإضافة إلى ضرب مئات القواعد العسكرية التابعة للحرس الثوري والجيش الإيراني ووحدات الشرطة التابعة لنظام الملالي، ومن المرجح أن يستمر هذا الجهد ليوم أو يومين إضافيين.

وأشارت “معاريف” إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والأمريكي ينفذ مئات الغارات، حيث نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أمس عملية “مطس براشيت” التي تعد أكبر ضربة جوية في تاريخه وربما الأكبر في التاريخ العسكري العالمي بمشاركة أكثر من 200 طائرة مقاتلة.

ورغم أن حجم الهجمات وعدد الطائرات المحلقة يذكر بالقصف السجادي الذي نفذه سلاح الجو البريطاني فوق ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أن طبيعة العمليات اليوم تختلف تمامًا، فالهجمات على إيران تتم بدقة عالية حيث تمتلك كل طائرة هدفًا محددًا وكل ذخيرة غاية خاصة، إدراكًا منهم أن ضرب منظومات الإطلاق سيمكن الولايات المتحدة وإسرائيل من الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب وهي فرض نوع من الحصار على إيران لدفع ملايين المواطنين الإيرانيين للخروج إلى الشوارع ومراكز الحكم وإحداث انقلاب سياسي.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن إيران تشن منذ أمس عملية إطلاق نار شبه مستمر تجاه إسرائيل لكنها تطلق في كل جولة بضعة صواريخ فقط، مؤكدة أن الدولة تمر بوضع معقد أكثر مما عاشته في حرب يونيو الماضية في عام 2025 لأنها مضطرة للتعامل مع الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي في آن واحد أمام حجم قصف يفوق ما تتعرض له بعشرات المرات وعلى عدة جبهات، مما يضطرها للرد ليس فقط على إسرائيل بل أيضًا على السعودية والكويت والبحرين وربما دول أخرى.

وذكرت “معاريف” أن الشرق الأوسط لن يعود كما كان بعد هذه المعركة، فمن غير المرجح أن يصمد النظام الإيراني طويلاً والضربات التي يتلقاها ستؤدي في النهاية إلى استبداله، ومن الواضح بالفعل أن دول الخليج العربي ستضطر قريبًا لإعادة حساباتها.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن السعودية والبحرين والكويت التي تعرضت لضربات مباشرة من إيران بقيت مشلولة دون رد، بينما تواجه مصر والأردن مشكلة بسبب عدم مشاركتهما في الجولة الأولى من الهجمات إلى جانب الولايات المتحدة، مؤكدة أن إسرائيل تحولت أمس إلى القوة العسكرية المركزية في المنطقة متفوقة بفارق كبير على تركيا والسعودية ومصر وإيران.

وبشأن موقف حزب الله، أوضحت أن صمته الحالي يعكس فهمًا داخليًا في لبنان وفي التنظيم بأن دخوله المعركة سينهي دوره في صفحات التاريخ ويسبب ضررًا للدولة اللبنانية، مفضلين حاليًا حساب كيفية التهرب بأناقة من سادتهم في إيران. وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن وتيرة الهجمات فوق إيران قد تتصاعد خلال اليومين القادمين لتعزيز المرحلة الثالثة من المعركة التي بدأت أمس بشكل مفاجئ وقوي وقاتل ضد نظام الملالي في إيران.

المصدر : معاريف + روسيا اليوم