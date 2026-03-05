علامات مبكرة لضعف الانتصاب لا ينبغي لأي رجل تجاهلها

حذّر أطباء وخبراء صحة من تجاهل الرجال العلامات المبكرة لضعف الانتصاب، مؤكدين أن اعتبارها نتيجة طبيعية للتوتر أو الإرهاق أو التقدم في السن قد يحجب مؤشرات صحية مهمة.

ويشير مختصون إلى أن ضعف الانتصاب لا يظهر عادة بشكل مفاجئ، بل تسبقه علامات تحذيرية مبكرة يمكن ملاحظتها قبل تفاقم المشكلة. ويؤكد الدكتور دونالد غرانت، الطبيب العام وكبير المستشارين السريريين في صيدلية The Independent Pharmacy، أن التعرف المبكر على هذه المؤشرات وطلب الاستشارة الطبية قد يسهمان في حماية الصحة العامة، وليس الصحة الجنسية فقط.

وتظهر الأبحاث العلمية وجود علاقة واضحة بين ضعف الانتصاب وأمراض القلب. فقد وجدت دراسة أمريكية نشرت في “مجلة الطب الجنسي” أن الرجال المصابين بضعف الانتصاب يواجهون خطرا أعلى للوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 70% لأي سبب. كما أشارت دراسة هولندية إلى ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لديهم بنسبة قد تبلغ 250%، وهو ما يعزوه الخبراء إلى أن الانتصاب يعتمد أساسا على كفاءة تدفق الدم وصحة الأوعية الدموية.

ويقول غرانت إن أي تغيرات في جودة الانتصاب قد تكون مؤشرا مبكرا على اضطرابات في الدورة الدموية، مضيفا أن الجسم غالبا ما يرسل إشارات تحذيرية قبل تطور المشكلة بشكل واضح.

خمس علامات تحذيرية مبكرة

1. تراجع أو غياب الانتصاب الصباحي

يعد الانتصاب الصباحي مؤشرا طبيعيا على سلامة الوظيفة الجنسية. وخلال النوم تحدث عدة انتصابات نتيجة تغيرات عصبية وهرمونية طبيعية.

ويرى الخبراء أن انخفاض تكرار الانتصاب الصباحي أو ضعفه قد يشير إلى تراجع كفاءة تدفق الدم أو تغيرات في الأوعية الدموية، خاصة إذا استمر ذلك لأسابيع أو أشهر.

2. انخفاض الرغبة الجنسية

تشير دراسات حديثة إلى أن الرغبة الجنسية لا تنخفض تلقائيا مع التقدم في العمر كما هو شائع، بل تبلغ ذروتها غالبا في أوائل الأربعينات قبل أن تتراجع تدريجيا. لذلك، فإن الانخفاض الملحوظ في الرغبة الجنسية قد يكون مؤشرا مبكرا على مشكلة صحية أو جنسية كامنة.

ويؤكد الخبراء أن كثيرا من الرجال يربطون هذا التغير بالتوتر أو نمط الحياة أو التقدم في السن، ما يؤدي إلى تجاهل علامة قد تكون مهمة طبيا.

3. زيادة فترة التعافي بعد الجماع

من الطبيعي أن يزداد الوقت اللازم لاستعادة القدرة على الانتصاب بعد الجماع مع التقدم في العمر، إلا أن الزيادة المفاجئة أو الملحوظة في مدة التعافي قد تشير إلى تغيرات هرمونية أو ضعف في تدفق الدم أو مشكلات صحية أخرى، خاصة إذا ترافق ذلك مع أعراض إضافية.

4. انخفاض الحساسية أو ضعف صلابة الانتصاب

قد يظهر ضعف الانتصاب في صورة انخفاض الصلابة أو صعوبة الحفاظ عليه أثناء العلاقة الحميمة. كما قد يلاحظ بعض الرجال تراجع الإحساس بالتحفيز مقارنة بالماضي، وهو ما قد يرتبط بانخفاض تدفق الدم أو التوتر أو عادات نمط الحياة مثل التدخين والإفراط في تناول الكحول.

5. عدم انتظام الانتصاب

يؤكد الخبراء أن حدوث صعوبة عرضية في الانتصاب أمر طبيعي، لكن تكرار المشكلة — حتى إن لم تحدث في كل مرة — قد يمثل بداية مراحل ضعف الانتصاب. وغالبا ما يتأخر الرجال في طلب المساعدة بسبب الحرج أو الوصمة الاجتماعية، رغم أن التكرار يعد إشارة تستوجب الانتباه الطبي.

أهمية التدخل المبكر

يشدد الأطباء على أن متابعة هذه العلامات مبكرا واستشارة المختصين يمكن أن تساعد في اكتشاف مشكلات صحية أوسع، خاصة أمراض القلب والأوعية الدموية، إذ يعتمد الانتصاب بشكل أساسي على تدفق دم قوي ومنتظم.

المصدر: ديلي ميل