عمرو سعد : “أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي”

أكد الفنان عمرو سعد أنه الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي، وليس في مصر فقط.

جاء ذلك خلال حواره مع برنامج “ET بالعربي” تم إذاعته أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن جميع المحطات والمنصات والمنتجين على دراية بذلك.

وقال سعد: “منذ خمس سنوات لم أتحدث في هذا الأمر، وأقرأ وأشاهد الكثير دون تعليق. لكن عمرو أديب ذكر ذلك لأنه يمتلك معلومة، وأؤكد أنه لا توجد محطة في مصر، أو منصة، أو منتج لا يعلم أن عمرو سعد هو الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي كله، وليس في مصر فقط”.

وأوضح: “لكن ليس معني أنني الأعلى أجراً أو الأعلى قيمة تسويقة إنني الأفضل. لا أحب المقارنات، ولكن بما أنني سُئلت، يجب أن أكون صريحاً”.

وأضاف بطل مسلسل “إفراج” المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2026: “في الحقيقة، لا أرى صراعاً أو منافسة، فهذه جملة وهمية اخترعتها وسائل التواصل الاجتماعي”.

واختتم تصريحاته قائلاً: “أنا أبذل جهدي، وأتطلع للأمام، ولدي جمهور، وأقوم بعملي”.

يعرض حالياً لعمرو سعد مسلسل “إفراج”، الذي حقق تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشارك في المسلسل تارا عماد، حاتم صلاح، عبد العزيز مخيون، سما إبراهيم، جهاد حسام الدين، أحمد عبد الحميد، عمر السعيد، دنيا ماهر، علاء مرسي، شريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي. المسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث مسلسل “إفراج” حول عباس الريس، الذي يغادر السجن بعد خمسة عشر عاماً، محملاً بقلب مثقل بالندم على دماء زوجته. يبدأ رحلة شاقة للتكفير عن ذنبه والسعي لنيل صك الغفران الذي لا يمنحه إلا الأبرياء.

العربيه نت