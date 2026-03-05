لقاء الخميسي برسالة غامضة : لا تخف من البدايات الجديدة

فاجأت الفنانة المصرية لقاء الخميسي متابعيها برسالة غامضة حول “البدايات الجديدة”، خصوصاً بعد فترة قصيرة من حديث زوجها محمد عبد المنصف عن زوجته الثانية.

ونشرت لقاء الخميسي رسالتها عبر خاصية الستوري بحسابها على إنستغرام، مساء أمس الثلاثاء، حيث كتبت: “لا تخف من البدايات الجديدة.. إنها دليل على أن الحياة لا تزال تؤمن بك”

أتى المنشور بعد أيام قليلة من دفاع زوجها حارس المرمى المصري المعتزل محمد عبد المنصف، عن زوجته الثانية التي اعتبر أنها “مظلومة ومحترمة”، مؤكداً أنهما كانا يعيشان علاقة هادئة ومستقرة.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “الكثيرون يفعلون ذلك ويتزوجون ويخفون الأمر خوفاً على مشاعر الزوجة الأولى ويحافظون على البيت، ومن الصعب أن يفكر شخص ويذهب ليخبر زوجته بأنه سيتزوج عليها، فلا توجد امرأة ستقبل بذلك”.

كما أردف عبد المنصف، أن فترة زواجه الثانية لم تشهد صراعات، بل كانت مرحلة موفقة وجيدة، مشيرا إلى أنه حقق خلالها بطولات ونجاحات في مسيرته الكروية. وأشار إلى أنه بعد ارتباطهما، طلب من زوجته الثانية ترك العمل الفني، وشجعها على الاهتمام بالمنزل.

“رد فعل”

واعتبر المتابعون أن رسالة لقاء الخميسي الأخيرة حول “البدايات الجديدة” ما هي إلا رد فعل على تصريحات زوجها بالدفاع عن زوجته الثانية وعلاقته بها، حيث أبدى البعض تعاطفاً معها خصوصاً بعد موقفها الصامد والإيجابي للإبقاء على زواجها ورفض الطلاق بعد الذي طال زواجها من زلزال عنيف وصدمة كبيرة.

وكانت علاقة لقاء الخميسي بحارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق، قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد إعلان الفنانة إيمان الزيدي خبر انفصالها عنه عقب زواج شرعي استمر أكثر من 7 سنوات، لتكتشف زوجته الفنانة لقاء الخميسي الأمر “بالصدفة”.

وتعتبر علاقة الخميسي بزوجها واحدة من أبرز الثنائيات التي تجمع بين الوسطين الفني والرياضي، حيث كانت الخميسي دائمًا تؤكد في تصريحاتها السابقة أن حياتها الزوجية تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، ما يجعلها نموذجًا للعلاقات المتزنة بين النجوم والرياضيين في مصر.

العربيه نت