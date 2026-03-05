هند صبري: دوري في “مناعة” يحمل مناطق رمادية وتناقضات إنسانية

تحافظ الفنانة هند صبري على حضورها كواحدة من أبرز نجمات الدراما العربية، حيث استطاعت على مدار سنوات طويلة أن تخلق لنفسها مساحة خاصة تقوم على الاختيار الدقيق والرهان على النصوص التي تحمل بعداً إنسانياً واضحاً. لم تكن صبري يوماً من النجمات اللاتي يكتفين بالظهور، بل سعت دائماً إلى أدوار تضعها أمام تحدٍّ حقيقي، وتكشف طبقات جديدة من أدائها الفني.

ومع ابتعادها لعدة سنوات عن السباق الرمضاني، ظل جمهورها ينتظر عودتها بعمل يحمل خصوصية تتناسب مع مسيرتها. وجاء مسلسل “مناعة” ليكون محطة العودة، في عمل درامي اجتماعي يعتمد على تصاعد الصراعات داخل بيئة شعبية، ويطرح تساؤلات حول القوة والضعف، والقدرة على الصمود في مواجهة تقلبات الحياة.

تحولات نفسية واجتماعية

ويخوض “مناعة” المنافسة في موسم دراما رمضان وسط عدد كبير من الأعمال، لكنه يراهن على الطابع الإنساني للشخصيات، وعلى معالجة درامية تركز على التحولات النفسية والاجتماعية، وهو ما بدا واضحاً منذ الإعلان عن تفاصيل العمل الأولى. وفي حديثها مع “العربية.نت” تحدثت هند صبري عن تفاصيل المسلسل وعودتها للدراما الرمضانية وأكثر ما جذبها أثناء قراءة السيناريو، كما تحدثت عن كواليس تصوير المسلسل في حقبة مختلفة وتمنياتها من أجل العمل.

وقالت الفنانة هند صبري إن مشاركتها في مسلسل “مناعة” جاءت بعد قراءة متأنية للنص، مؤكدة أنها لم ترغب في العودة إلى دراما رمضان إلا من خلال عمل يختلف عما قدمته سابقاً، ويحمل تحدياً حقيقياً على مستوى الشخصية.

وأوضحت أن أكثر ما جذبها إلى المسلسل هو أن الشخصية التي تقدمها لا تنتمي إلى النموذج المثالي التقليدي، بل تحمل مناطق رمادية وتناقضات إنسانية، وهو ما يمنحها مساحة أوسع للتعبير الدرامي ويجعلها أقرب إلى الواقع.

منافسة قوية في رمضان

وأضافت أن العمل يعتمد على تطور الأحداث بشكل تصاعدي، حيث تتكشف أبعاد الشخصيات تدريجياً أمام المشاهد، مشيرة إلى أن هذا البناء الدرامي يمنح القصة عمقاً ويبقي الجمهور في حالة ترقب مستمر.

وأشارت صبري إلى أن تصوير العمل في أجواء تعكس حقبة زمنية سابقة تطلب جهداً مضاعفاً من فريق العمل، سواء على مستوى الديكور أو الملابس أو الأداء، مؤكدة أن هذه التفاصيل الدقيقة هي التي تصنع الفارق في مثل هذه النوعية من الأعمال.

وأكدت أن المنافسة في موسم رمضان دائماً ما تكون قوية، لكنها ترى أن التميز لا يرتبط بكثرة الأعمال بل بقدرتها على الوصول إلى الجمهور وملامسة مشاعره، معربة عن أملها في أن يحقق “مناعة” صدى واسعاً لدى المشاهدين.

وأكدت هند صبري أن العمل يمثل تجربة خاصة بالنسبة لها، ليس فقط لكونه عودة بعد غياب، بل لأنه يضعها أمام اختبار جديد تسعى من خلاله إلى تقديم أداء مختلف يضيف إلى مسيرتها الفنية.

العربية نت