سموم تهدد الصحة.. مختصون: السمبوسك والقطايف خطر على القلب والمعدة

مع انطلاق مدفع الإفطار، تتحول الموائد الرمضانية في مصر إلى ساحة للمقليات الغارقة في الزيوت، من السمبوسك والقطايف إلى الدجاج والبطاطس.

لكن خلف هذه القرمشة اللذيذة يختبئ خطر داهم يملأ أقسام الطوارئ بالمستشفيات بعد ساعات قليلة من الإفطار بحالات القيء الحاد والارتجاع وخفقان القلب وألم في المعدة.

أطباء ومتخصصون في مصر يكشفون لـ “العربية.نت” عن الفخ الغذائي الذي يهدد الصائمين وكارثة الزيوت المعاد استخدامها.

وتحذر الدكتورة ميرفت السيد، استشاري طب الطوارئ ومدير المركز الأفريقي لصحة المرأة، من صدمة هضمية تحدث للجسم بعد صيام طويل.

وتوضح أن إدخال الدهون المشبعة دفعة واحدة يؤدي إلى شلل مؤقت للمعدة وتباطؤ شديد في تفريغ الطعام مع زيادة إفراز الأحماض الحارقة، كما يسبب ارتخاء الصمام السفلي للمريء مما يؤدي إلى حموضة خانقة، فضلاً عن إجهاد البنكرياس والكبد في معالجة الزيوت الثقيلة.

وتفجر الدكتورة ميرفت مفاجأة حول الزيوت المتكررة الاستخدام، مؤكدة أن تعرض الزيت للحرارة العالية لمرات عديدة يُنتج مركبات ضارة مثل “الأكريلاميد” والمواد المؤكسدة، التي لا تسبب التهاب المعدة الحاد فحسب، بل قد تتحول على المدى الطويل إلى مسببات لأمراض القلب والأوعية الدموية، محذرة من خرافة أن المقليات تمنح طاقة سريعة، فهي طاقة وهمية يعقبها كسل وانهيار بدني.

من جانبها، تشرح الدكتورة رضوى أحمد شاهين، مدرس مساعد التغذية بجامعة عين شمس، التأثير الكارثي للدهون المتحولة والسكريات العالية، حيث تؤدي إلى رفع الكوليسترول الضار وخفض النافع، مما يمهد لتصلب الشرايين والسكتات القلبية، موضحة أن الإفراط في سكريات القطايف يخل بالتوازن البكتيري في الأمعاء، مما يسبب غازات وانتفاخاً وضعفاً في امتصاص العناصر الغذائية الهامة.

عدم البدء بالمقليات

ولتجنب زيارة غرف الطوارئ، تنصح الدكتور رضوى بعدم بدء الإفطار بالمقليات واستبدالها بالسوائل الدافئة أو التمر، مع الالتزام بتناول الصنف المقلي مرة أو مرتين أسبوعياً فقط كحد أقصى.

وشددت على ضرورة استخدام الزيت لمرة واحدة فقط ومنع استخدامه إذا تغير لونه، ويفضل اللجوء للفرن أو القلاية الهوائية لتقليل نسبة الدهون ناصحة كذلك بضرورة المشي لمدة 30 دقيقة بعد الإفطار لدعم الهضم، والامتناع تماماً عن هذه الأطعمة لمرضى القرحة والقلب والكبد.

