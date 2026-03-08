ياسر العطا: المرحلة القادمة ستشهد دمج القوات المساندة داخل مؤسساتنا النظامية بلا إستثناء

قال الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية أمس خلال مخاطبته القوات المرابطة إن الفترة القادمة ستشهد دمج القوات المساندة في المؤسسات النظامية ( القوات المسلحة ، قوات الشرطة ، جهاز المخابرات العامة) وفقاً للشروط والمعايير المعمول بها في الانضمام لهذه المؤسسات ..

وأشار عضو السيادي مساعد القائد العام إلى أن الدمج سيشمل كل القوات المساندة التي قاتلت مع القوات المسلحة في حرب الكرامة بلا إستثناء بالقوات المشتركة ، درع السودان ، كتائب البراء ، وكتائب الثوار والمقاومة الشعبية مؤكداً أن عملية الدمج سيتم تفعيل آلياتها قريباً وستكون فورية دون الإنتظار لتحديد أي توقيتات أخرى ..

وأوضح مساعد القائد العام أن الدولة والمؤسسة العسكرية يقع علي عاتقها مسؤولية توفيق أوضاع غير الراغبين في الانضمام للمؤسسات النظامية بإخضاعهم للتدريب المهني وتمليكهم حرفاً ومهناً توفر لهم سبل العيش الكريم لينخرطوا في المجتمع ويواصلوا مسيرة بناء الوطن الذي ينتظرهم جميعاً ..