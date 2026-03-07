قوافل دعوية بالخرطوم وبحري ودعوات لنصرة القوات المسلحة

دشّن ممثل الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الدينية بولاية الخرطوم، الشيخ عبدالله عبدالسلام، الجمعة، القافلة الدعوية الثانية المتجهة إلى قرى القطاع الشرقي بمحلية بحري، وذلك في إطار البرامج الدعوية التي تنفذها اللجنة العليا لبرامج شهر رمضان بالمحلية.

ودعا الشيخ عبدالسلام إلى نصرة القوات المسلحة في معركتها ضد الأعداء والخونة والمرتزقة من مليشيا أسرة دقلو، مشيداً بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، وآخرها تحرير مدينة بارا.

وأشاد بدور الأئمة والعلماء في نشر قيم ومبادئ الدين الحنيف، وتفعيل الخطاب الدعوي، ونبذ خطاب الكراهية في وسط المجتمع المسلم، مثمناً التنظيم الجيد للقافلة من قبل اللجنة العليا، داعياً الله أن يجزي القائمين على هذا العمل الكبير خير الجزاء.

وأوضح مدير الشؤون الدينية بمحلية بحري، الأستاذ أنور علي إسماعيل، أن هذه القافلة هي الثانية خلال شهر رمضان المبارك، وتهدف إلى تعزيز البرامج الدعوية بالمحلية.

وفي سياق متصل أشارت الإدارة العامة للشئون الدينية بمحلية الخرطوم إلى تواصل وانتظام برامج شهر رمضان المعظم للعام ١٤٤٧ هجرية بجميع القطاعات والوحدات الإدارية.