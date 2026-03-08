مدير الإدارة العامة للتفتيش العام يشارك قوة إرتكاز “جسر السلاح الطبي ” وجبة الإفطار

​ شارك اللواء شرطة حقوقي / سفيان عبد الوهاب حمد رملي مدير الإدارة العامة للتفتيش العام ضباط وضباط صف وجنود قوة الارتكاز المرابطة بمدخل “جسر السلاح الطبي ” القوات المسلحة والقوات الخاصة وجبة الإفطار الرمضاني وتأتي هذه الخطوة في إطار التواصل المباشر مع القوات في مواقع العمل المتقدمة، ورفع الروح المعنوية للأفراد الذين يسهرون على أمن وطمأنينة المواطن كما قدم التهنئة بمناسبة تقدم القوات المسلحة وتحرير مدينة بارا .

و​ أشاد اللواء شرطة/ حقوقي/ سفيان عبد الوهاب بالإنضباط العالي واليقظة التي تتمتع بها قوة الإرتكاز ، مؤكداً أن وجود القيادة في الميدان ليس مجرد بروتوكولات ، بل هو واجب لتعزيز صمود الجنود الذين يمثلون حائط الصد الأول.

​ أعرب أفراد القوة المرابطة بالجسر عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة، مؤكدين أنها تمنحهم دافعاً معنوياً كبيراً للإستمرار في آداء واجبهم الوطني بكل تفانٍ وإخلاص، ومشيرين إلى أن مشاركة القياده لهم في “مائدة الميدان” تعكس روح الأسرة الواحدة داخل مؤسسة الشرطة.

​وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مدير الإدارة العامة للتفتيش العام وجه بتقديم كافة التسهيلات وتحفيز القوه كدعم آداء القوات لمهامها بكفاءة عالية.

المكتب الصحفي للشرطة