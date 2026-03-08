عودة الفوج الثاني من اللاجئين السودانيين بيوغندا

وصل مطار بورتسودان الجمعة 80 مواطنا في الفوج الثاني من اللاجئين السودانيين من دولة يوغندا .

وكان فى استقبال الفوج وكيلة وزارة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار الاستاذة سمية الهادي والسفير بوزارة الخارجية أونور أحمد ، ورئيس اللجنة العليا للعودة الطوعية اللواء م. شرطة عبد الكريم يوسف يعقوب .

ورحبت الاستاذة سمية الهادي بالعائدين، مشيرةً إلى الجهود الكبيرة التي تُبذلها الدولة لتهيئة البيئة المناسبة لاستقبال العائدين وضمان نقلهم إلى مقار إقامتهم ، وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد وصول عدد من الرحلات الأخرى القادمة من أوغندا، يُتوقع أن يبلغ عددها ما بين خمس إلى ست رحلات، الأمر الذي يعكس استقرار الأوضاع في البلاد وإمكانية عودة المواطنين إلى مناطقهم بسهولة وأمان.

وأعربت وكيلة الإعلام عن تقديرها لجهود السفارة السودانية في أوغندا، واللجنة العليا المعنية بعودة اللاجئين، إلى جانب الشركات الناقلة، مثمنةً دور شركة تاركو، فضلاً عن الداعمين والمانحين الذين أسهموا في إنجاح هذه العودة.

من جهته اوضح السفير أونور أحمد أن عدد العائدين في هذا الفوج بلغ نحو (80) مواطناً، مشيراً إلى أن الفوج الأول الذي وصل في وقت سابق ضم نحو (150) عائداً ، مؤكداً أن رحلات العودة ستتواصل خلال الفترة المقبلة لاستكمال عودتهم إلى البلاد.

وأعرب عن تقدير حكومة السودان لحكومة وشعب يوغندا على استضافتهم للسودانيين خلال الفترة الماضية، مشيداً في الوقت نفسه بجهود شركة تاركو ومساهمتها في إنجاح عملية نقل العائدين، إضافة إلى دور المؤسسات الرسمية والخاصة التي شاركت في تنفيذ هذا المشروع.

وأشار السفير إلى أن السفارة السودانية في كمبالا ظلت تنشط خلال الفترة الماضية في تنظيم وترتيب عودة المواطنين، مؤكداً أن أفواجاً أخرى ستصل تباعاً ضمن المرحلة القادمة من برنامج العودة الطوعية لتسهيل عودة السودانيين من دول الجوار العربي والأفريقي.

ودعا السفير مؤسسات القطاع الخاص إلى المساهمة في دعم وتمويل هذا المشروع الوطني المهم، بما يسهم في تسهيل عودة المواطنين السودانيين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

من جهته قال لواء شرطة (م) عبد الكريم يوسف يعقوب، رئيس اللجنة العليا لعودة الطوعية أن وصول الرحلة الثانية إلى بورتسودان يمثل خطوة مهمة، جاءت نتيجة جهود كبيرة بُذلت من أجل إنجاح برنامج العودة الطوعية. وعبّر عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جمهورية أوغندا على حسن معاملتهم للسودانيين، واستضافتهم لهم طوال الفترة الماضية .

كما قدّم شكره لسفارة جمهورية السودان في أوغندا وذلك في المتابعة المستمرة والدؤوبة لكافة مراحل العمل حتى الوصول إلى هذه المرحلة، وتقدم بالشكر للشركات الناقلة، ولشركة تاركو للطيران لدورهم في إنجاح عملية نقل العائدين إلى أرض الوطن.