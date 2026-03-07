التربية تسلم ولاية الخرطوم الدفعة الأولى من كتب المرحلة المتوسطة

أعلنت وزارة التعليم والتربية الوطنية، عن تسليم ولاية الخرطوم الجمعة الدفعة الاولي من كتب المرحلة المتوسطة.

وأكد الاستاذ هشام الطيب مدير عام الشئون المالية والادارية بالوزارة عن وصول 75% من كتب المرحلة المتوسطة من جملة 487000 كتاب سيتم تسليمها للولاية .

واشار إلى ان هذا العمل يأتي في اطار مساعي السيد وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر والوزارة لاستقرار العملية التعليمية وتوفير الكتاب المدرسي ولتعزيز جهود الدولة في عودة الحياة لولاية الخرطوم خاصة وانها من اكثر الولايات التي تضررت من الحرب بالدمار الذي احدثته المليشا المتمردة في المؤسسات التعليمية.