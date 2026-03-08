6ملايين فحص ما قبل الزواج في 2025

أعلنت وزارة الصحة أن 6 ملايين شاب وفتاة قاموا بإجراء فحص ما قبل الزواج خلال عام 2025.

وتسعى الوزارة بشكل دائم إلى التوسع في تقديم خدمة فحص ما قبل الزواج في ظل السعي لتكامل الخدمات بالمراكز الصحية وتعزيز الوصول للخدمة بكل يسر وسهولة، إضافة إلى رفع جودة الخدمة لتحقيق رضا المستفيد.

وتكمن أهمية فحص ما قبل الزواج في الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية بالإضافة لبعض الأمراض المعدية مثل “التهاب الكبد ب” ومرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز”، كما يأتي بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل.

