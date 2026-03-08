عمرو سلامة يدخل على جدل الأعلى مشاهدة.. “الفن مش سباق”

وسط الجدل الذي استعر خلال الساعات الماضية بين الممثلتين المصريتين ياسمين عبد العزيز، ومي عمر حول المسلسلات الأكثر مشاهدة والأكثر نجاحاً، دخل المخرج السينمائي عمرو سلامة على الخط.

وأكد سلامة في منشور على إكس، اليوم الأحد، أن الكاتب والأديب المصري الكبير “نجيب محفوظ لم يكن الأكثر مبيعا، بل كان يتخطاه يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس”.

كما أشار إلى أن المخرج المصري الشهير الراحل “يوسف شاهين لم يكن الأكثر تحقيقا للإيرادات، بل كانت أفلام المقاولات تحصد إيرادات أكبر من أفلامه، وكذلك داود عبد السيد ومحمد خان وغيرهم من العظماء”.

كذلك اعتبر أن “سيد درويش لم يكن معترف بفنه، بل كانت أعماله ستدفن لولا إعادة اكتشافها بعد ثورة 1952”.

وأكد أن “الرسام العالمي فان غوخ، والموسيقار باخ، والمخرج أورسون ويليز، صاحب أهم فيلم في تاريخ السينما “المواطن كين”، ماتوا فقراء ومهملين”.

وختم مشددا على أن “الفن والإبداع ليسا سباقا”، مضيفاً أن من يعتبره غير ذلك “لن يكون يوماً سعيداً بإبداعه”.

مي وياسمين

أتى ذلك بعد الأخذ والرد الذي جرى بين مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي من جهة وبين ياسمين، حول الأعمال الفنية والتمثيلية الأكثر مشاهدة ونجاحاً ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

فضلا عن العتاب الشخصي الذي اشتعل أيضاً وسط هذا الجدل بين الممثلتين المصريتين.

وكانت الأزمة بدأت أولاً بمقطع فيديو نشره الممثل عمرو سعد، أكد فيه على أن مسلسله “إفراج” هو الأعلى مشاهدة خلال السنوات العشر الأخيرة،. ليرد عليه سامي بمقطع فيديو نافياً صحة هذا الأمر.

ثم قررت ياسمين المشاركة في هذه المعركة، عبر نشر ستوري على “إنستغرام” تبين الأعمال والمسلسلات التي تصدرت المشاهدة عبر منصة “شاهد”، وفي مقدمتها مسلسلها “وننسى اللي كان”.

