مي عمر تعاتب ياسمين عبد العزيز.. والأخيرة ترد: محمد سامي هو من بدأ

لم يستمر صمت الفنانة مي عمر طويلا، وقررت أن تشارك في معركة الأعلى مشاهدة، وتوجه العتاب لزميلتها ياسمين عبد العزيز.

مي عمر التي شاركت في موسم الدراما الرمضاني، بمسلسل “الست موناليزا” الذي عرض في النصف الأول من شهر رمضان، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، قررت أن توجه العتاب لزميلتها ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل “وننسى اللي كان”.

وذلك رداً على منشور المباركة الذي نشرته ياسمين عبد العزيز لزملائها، بسبب ترتيبهم في موسم الدراما.

لكن الأمر لم يعجب مي عمر، التي ردت عبر خاصية القصص المصورة، وكتبت قائلة “بصراحة كنت أتمنى أول مرة تعمليلي تاج فيها تبقى في تعزية أو كلمة طيبة على وفاة والدي.. مش في بوست ترتيب المسلسلات”.

واختتمت مي عمر عتابها قائلة “عموما شكراً.. ربنا ما يوريكي حزن”، ولم تتحدث عن الأمور الخاصة بالأعلى مشاهدة.

تلك الكلمات لم تعجب ياسمين عبد العزيز، التي قررت أن ترد عبر خاصية القصص المصورة قائلة “ربنا يرحم والدك يا مي ويصبرك خالص التعازي.. بس بصراحة استغربت العتاب لأن وقت ما كنت أنا في المستشفى بين الحياة والموت ووقت ما توفى والدي السنة اللي فاتت ما وصلنيش منكم سؤال ولا حتى رسالة”.

لتلقي باللوم بعدها على المخرج محمد سامي زوج مي عمر قائلة “وسامي أصلا هو اللي بدأ الكلام هنا بستوري عن النجاح والترتيب وأنا رديت بنفس الروح”.

وهكذا تتسع دائرة المشاركين في معركة “الأعلى مشاهدة”، بسبب الخلاف بين النجوم على ترتيب أعمالهم في الموسم الدرامي.

العربيه نت