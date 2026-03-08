ياسمين عبدالعزيز تستعين بعادل إمام في معركة الأعلى مشاهدة

أعادت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز نشر مقطع فيديو قديم للفنان عادل إمام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أمس الجمعة، جاءت خطوة ياسمين عبدالعزيز بمثابة رد غير مباشر على الانتقادات التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة. ونشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز مقطع فيديو قديم للزعيم على حسابها. تزامن ذلك مع جدل حول مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” في موسم دراما رمضان 2026، والذي تصدر نسب المشاهدة في مصر.

وشاركت الفنانة تصريحات سابقة لعادل إمام قال فيها: “أنا محيّر ناس كتير، وفي ناس كتير متغاظة مني ومش فاهم ليه، والغريبة إن الناس دي من المهنة نفسها.. إزاي أفضل متواصل كل الفترة دي، لكن أنا مابيهمنيش”.

أرفقت عبدالعزيز الفيديو بتعليق: “مش لوحدك والله يا زعيم”، مشيرة إلى تشابه ما تواجهه مع ما ذكره إمام.

تخوض عبدالعزيز سباق دراما رمضان بمسلسل “وننسى اللي كان”، الذي تشارك بطولته مع كريم فهمي، سينتيا خليفة، وشيرين رضا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

من جانبه، علق الفنان كريم فهمي قبل أيام على الجدل والانتقادات الموجهة لأداء بطلة المسلسل. أكد فهمي أن عبدالعزيز تمتلك تاريخاً فنياً حافلاً بالنجاحات، مما يجعلها بمنأى عن التأثر بالتعليقات الساخرة. وأوضح أنه لا يسعى للدفاع عن العمل، لكنه يعبر عن وجهة نظره بأن أي عمل فني يقف خلفه فريق يبذل جهداً لتقديم تجربة ترضي الجمهور.

بدأ الجدل بعد أن نشرت ياسمين عبر خاصية القصص المصورة على “إنستغرام” صورة للأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة “شاهد”. تصدر مسلسلها القائمة، يليه مسلسل “هي كيميا” الذي انتهى عرضه في النصف الأول من رمضان، ثم مسلسل “المداح” لحمادة هلال في المرتبة الثالثة، وتراجع مسلسل “الست موناليزا” للمرتبة الرابعة.

وعلقت ياسمين: “المسلسلات ما شاء الله مكسرة الدنيا وكلهم عاملين مجهود جبار.. دول توب فور على شاهد مصر.. مبروك يا حبايبي”، مشيرة إلى صناع الأعمال.

ولكن رد المخرج محمد سامي على ياسمين عبدالعزيز عبر خاصية القصص المصورة، ناشراً تهنئتها ومعلقاً: “الله يبارك فيكي يا ياسو.. أخيراً بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين.. كنتي فين من أول رمضان يا غالية.. عارف إن نفسك في الموضوع ده من واحد رمضان”

