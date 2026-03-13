زيدان يحسم الجدل حول تدريب ريال مدريد مجددا

رد الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان على الشائعات المتداولة حول إمكانية عودته لتدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وحضر زيدان مساء الأربعاء مباراة الفريق الملكي أمام مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة شهدت تألق لاعب الوسط الأوروغوياني فيدي فالفيردي الذي سجل ثلاثية (هاتريك).

وظهر زيدان في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو وهو يحتفل بالفوز مع جماهير ريال مدريد، قبل أن يرد على أسئلة الصحفي الإسباني ماركوس بينيتو في مقطع فيديو نشره برنامج “إل تشيرينغيتو”.

وأعرب المدرب الفرنسي عن سعادته الكبيرة بتألق فالفيردي في المباراة، مشيدا بالمستوى المميز الذي قدمه.

وعند سؤاله عن إمكانية عودته لتدريب ريال مدريد، رد زيدان ضاحكا: “لا شيء… لقد انتهى الأمر.”

ويذكر أن زين الدين زيدان تولى تدريب ريال مدريد في فترتين؛ الأولى بين عامي 2016 و2018 وحقق خلالها إنجازا تاريخيا بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية، قبل أن يعود لقيادة الفريق مرة أخرى بين 2019 و2021.

روسيا اليوم