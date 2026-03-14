صلاح الأفضل في تاريخ إفريقيا على مر العصور.. و3 عرب في القائمة التاريخية

تصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، قائمة أفضل اللاعبين الأفارقة في تاريخ كرة القدم، وفق تصنيف نشرته شبكة Givemesport البريطانية.

وضمت القائمة عددا من أبرز أساطير القارة السمراء، حيث جاء الليبيري جورج وياه في المركز الثاني، بينما حل الكاميروني صامويل إيتو ثالثا، يليه الإيفواري ديدييه دروغبا في المركز الرابع.

وشهد التصنيف حضور ثلاثة لاعبين عرب ضمن أفضل 20 لاعبا إفريقيا في التاريخ، وهم: محمد صلاح (مصر)، رياض محرز (الجزائر)، رابح ماجر (الجزائر).

وجاء اختيار اللاعبين استنادا إلى عدة معايير، أبرزها تأثير اللاعب في المباريات، وعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة، إضافة إلى الإنجازات الجماعية مع الأندية والمنتخبات، والجوائز الفردية التي تعكس قيمة اللاعب وتأثيره في كرة القدم العالمية.

وأشادت الشبكة البريطانية بمسيرة محمد صلاح، مؤكدة أن النجم المصري نجح في تجاوز البداية الصعبة التي عاشها خلال تجربته القصيرة مع تشيلسي، ليصبح لاحقًا أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية مع ليفربول.

ومنذ انضمامه إلى النادي الإنجليزي عام 2017، لعب صلاح دورا محوريا في عودة الفريق إلى منصات التتويج، حيث ساهم بشكل كبير في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2020، منهيا انتظارا دام ثلاثين عاما لجماهير النادي.

كما يعد صلاح أحد أبرز هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، ويمتاز بقدرته الكبيرة على التسجيل وصناعة الأهداف رغم لعبه في مركز الجناح، ما جعله يحطم العديد من الأرقام القياسية ويصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرا في كرة القدم الحديثة.

روسيا اليوم