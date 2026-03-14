سلوت : لا يمكن التنبؤ بمصير ليفربول هذا الموسم

طالب الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول لاعبيه ببذل أقصى جهد ممكن في ما تبقى من الموسم، لكنه أقر بأنه لا يعلم ما الهدف الذي سيحققه الفريق في النهاية.

ويتأخر ليفربول عن منافسيه في سباق المراكز الخمسة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تلقى هزيمة 1-0 أمام غلطة سراي في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت قبل مواجهة توتنهام هوتسبير المتعثر: ما أتمناه هو أن يبذل كل لاعب أقصى جهد ممكن في كل حصة تدريبية ومباراة نخوضها من الآن وحتى نهاية الموسم.

وأضاف: هذا هو هدفي، وينبغي أن يكون هدف اللاعبين أيضاً، لأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق أقصى استفادة مما هو متاح لنا. أما ما سيكون عليه هذا الهدف تحديداً، فليس من السهل دائماً التنبؤ به مسبقاً، لأن الأمر يتطلب أحياناً بعض الحظ.

ولم يخسر ليفربول سوى مباراة واحدة من آخر 31 مباراة جمعته بتوتنهام في الدوري وعلى أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق 22 فوزًا، وتسعة تعادلات وهزيمتين فقط.

أما سجل توتنهام في الدوري على ملعب أنفيلد فهو سيء للغاية، حيث حقق ستة انتصارات فقط مقابل 53 هزيمة في 82 زيارة.

