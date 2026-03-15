ضربة جزاء.. تعادل قاتل لنهضة بركان المغربي أمام الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

تعادل فريق نهضة بركان المغربي أمام ضيفه الهلال السوداني بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على الملعب البلدي لبركان، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تقدم الهلال السوداني أولًا عن طريق “روفا” عبد الرزاق عمر في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

وفي الوقت بدل الضائع، حصل نهضة بركان على ركلة جزاء نفذها منير شويعر بنجاح في الدقيقة 99، ليعادل النتيجة.

وخلال اللقطة نفسها، تلقى لاعب الهلال ستيفن إيبولا بطاقة حمراء بسبب تدخل قوي تسبب في احتساب ركلة الجزاء.

وبهذه النتيجة، أصبح موقف نهضة بركان معقدًا قبل مباراة الإياب التي سيحل فيها ضيفًا على الهلال السوداني نهاية الأسبوع المقبل في رواندا.

