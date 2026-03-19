نائب والي كسلا يمتدح جهود الزكاة في انفاذ برنامج الراعي والرعية

قام وزير التنمية الاجتماعية نائب والي كسلا الأستاذ عمر عثمان برفقة قيادات ديوان الزكاة بتنفيذ برنامح الراعي والرعية الذي تنفذه امانة ديوان الزكاة ولاية كسلا في خواتيم شهر رمضان لعام 1447هجرية وبرعاية والي ولاية كسلا بتكلفة 150 مليون جنيه لعدد 75 مستفيد من الأسر المتعففة برفقة عدد من القيادات الرسمية والدكتور خالد عبد العزيز مدير المشروعات بأمانة ديوان الزكاة.

وأوضح نائب الوالي بان ديوان الزكاة بالولاية درج في تنظيم برنامج الراعي والرعية الذي يستهدف الأسر المتعففة وتقديم اعانات مادية والتي تجسد تواصل بين الراعي والرعية احياء لسنة التكافل والتراحم الذي يترك الأثر المعنوي للذين قدموا الكثير للوطن في مسيرتهم العملية .

واشار عمر بان برنامج الزيارات تمت عبر لجان للمحليات المختلفة بعد اختيار المستهدفين لدفع المساهمات المقدمة لهم من أمانة ديوان الزكاة.

وامتدح جهود الديوان لتوفير التمويل لتنفيذ البرنامج مع حلول العيد وحوجة الأسر المتعففة لفرحة العيد .

واوضح ممثل الديوان مدير المشروعات بالديوان الدكتور خالد عبد العزيز بان الديوان درج على تنفيذ البرنامج سنويا بغرض ادخال الفرحة في نفوس الاسر المتعففة، واشاد بدافعي الزكاة وكافة الخيرين الذين يبذلون اموالهم ونفقاتهم للأسر الفقيرة والمحتاجة.

سونا