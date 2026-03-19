توزيع (403) سلة غذائية للعاملين بشمال دارفور

نفذ مركز الملك سلمان وشركائه الوطنيين من منظمة اغتنام، اليوم، برنامج توزيع السلال الغذائية للعاملين بالولاية من الشرائح الضعيفة بمقر مفوضية العون الإنساني بشمال دارفور بالثورة الحارة 22، واستهدف البرنامج عدد (403) عاملاً.

وأكد مفوض العون الإنساني بولاية شمال دارفور، محمد عبد القادر جلاب، استمرار تقديم الخدمات في المجالات المختلفة عبر الشركاء من المنظمات والحكومة، بهدف تغطية أكبر قدر من الولايات التي تتواجد فيها نازحي ولاية شمال دارفور في كل ربوع السودان.

وأشار جلاب إلى أن المفوضية أشرفت على توزيع السلال الغذائية بعد إجراء عملية المسح والحصر الدقيق للمستهدفين، وأشاد بمركز الملك سلمان وشركائه الوطنيين لهذا المجهود المقدر، وعبر عن شكره وتقديره لمفوضية العون الإنساني لولاية الخرطوم على التنسيق المستمر.

