تأكيدات بانتظام الإمداد الدوائي للمؤسسات الصحية بالجزيرة خلال العيد

أعلنت الإدارة العامة للإمدادات الطبية بولاية الجزيرة عن استمرار إنسياب الإمداد الدوائي للمؤسسات الصحية بصورة منظمة خلال العيد بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بوزارة الصحة الولائية والجهات المختصة بما يعزز استدامة الخدمات الصحية ويؤمّن احتياجات المواطنين في فترة عطلة العيد.

وأكد الدكتور أبو بكر خضر مدير الإمدادات الطبية بالولاية في تصريح (لسونا) إلتزام إدارته بمواصلة العمل على تأمين استقرار الإمداد الدوائي وفق خطط مدروسة ورؤية مسؤولة.

هذا وكان المدير العام للإمدادات الطبية قد هنأ الشعب السوداني ومواطني وحكومة الجزيرة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على البلاد بالأمن والإستقرار والتنمية والإعمار.

