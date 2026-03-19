التربية والتعليم بالجزيرة تعلن رسوم امتحانات المرحلة الإبتدائية والمتوسطة

أعلنت وزارة التربيه والتعليم بولاية الجزيره رسوم إمتحانات الشهاده الإبتدائية والمتوسطة للعام 2026م بواقع 25 ألف جنيه للمرحلة الإبتدائية و30 ألف جنيه للمرحلة المتوسطة.

و أشاد الأستاذ علي أبو الكرام مدير عام وزارة التربية والتعليم لدى ترأسه صباح اليوم اجتماع مجلس الإمتحانات بالدعم المقدر من المنظمات العاملة في مجال التعليم برعاية صندوق الأمم المتحده لرعاية الطفولة (يونيسف) ومنظمة رعاية الطفولة البريطانية على تدخلهم في تخفيف تكلفة الطباعة وأكد أن تخفيض الرسوم جاء وفق توجيهات رئيس مجلس السياده خلال الاجتماع التشاوري لمديري التعليم في السودان بتخفيف الاعباء على الاسر والمواطنين.

وأشار إلى لإكتمال كافة الإستعدادات الفنيه والإدارية لانطلاقة امتحانات الشهاده الإبتدائية في السادس والعشرين من أبريل المقبل والشهادة المتوسطة في العاشر من مايو للمراكز داخل الولاية والخارج بمدارس الصداقة السودانية والجاليات بدول المهجر.

سونا