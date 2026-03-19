مفوضية العون الانساني بسنار تدشن كسوة الأيتام

دشنت مفوضية العون الانساني بولاية سنار اليوم كسوة الأيتام المقدمة من منظمة مراقي الخيرية عبر الرعاية الاجتماعية.

وثمن مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي جهود منظمة مراقي الخيرية لتدخلها المستمر بولاية سنار واهتمامها بقضايا الأيتام، ووجه بادي ادارة الرعاية الاجتماعية بالتوزيع العادل لكل المحليات، مؤكدا حرص المفوضية على تحقيق العدالة الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بحقوق الأيتام.

من جهته ثمن مدير منظمة مراقي الخيرية عبدالقادر بله جهود مفوضية العون الانساني بولاية سنار وإدارة الرعاية الاجتماعية لمساهمتها في اختيار اسر الأيتام بالمحليات، مشيراً إلى ان التوزيع يشمل جميع المحليات.

من جهتها قدمت ممثل ادارة الرعاية الاجتماعية بولاية سنار مواهب عبدالله الدقار صوت شكر لمفوضية العون الانساني ولمنظمة مراقي الخيرية واوضحت ان التوزيع يتم عبر مكاتب الرعاية الاجتماعية في المحليات والوحدات الإدارية.

