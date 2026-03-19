شرطة النيل الأبيض تدعو للالتزام بتوجيهات لجنة الأمن بشأن صلاة العيد

دعا اللواء شرطة هاشم بله سليمان مدير شرطة ولاية النيل الأبيض المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات لجنة الأمن بالولاية بأداء صلاة عيد الفطر المبارك داخل المساجد وعدم إقامتها في الساحات والميادين العامة وذلك حرصاً على سلامة الجميع في ظل الظروف الراهنة.

وقال مدير شرطة ولاية النيل الأبيض في تصريح ان الأجهزة الأمنية وضعت خطة تدابيرية محكمة لزيادة الانتشار الأمني خلال عطلة عيد الفطر المبارك لتأمين المواطنين وممتلكاتهم في الأسواق والأحياء السكنية.

وأوضح أن الخطة تشمل تكثيف الارتكازات والدوريات الراجلة المتحركة بالإضافة لتعزيز التواجد الشرطي في المواقع الحيوية ومناطق التجمعات، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار خلال فترة العيد، واشار إلى جاهزية شرطة الدفاع المدني للتعامل مع الطوارئ والحوادث المختلفة.

ودعا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ الفوري عن أي مهددات أو ظواهر سالبة، كما ناشد أولياء الأمور بضرورة توجيه أبنائهم للابتعاد عن النيل ومناطق السباحة غير الآمنة حفاظاً على أرواحهم من حوادث الغرق.

وأكد جاهزية الشرطة للتعامل مع كافة البلاغات والعمل على توفير بيئة آمنة ينعم فيها المواطنون بالطمأنينة خلال أيام العيد.

سونا