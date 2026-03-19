والي سنار يبحث تأهيل المشروعات الزراعية وجذب الاستثمارات

​​ إلتقى والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم، بوفد من مزارعي مشروع البرسي جادين، بشرق سنار بحضور مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، المهندس نور الدين داؤود موسى، وذلك في إطار جهود الولاية لنهضة القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه المشاريع الإنتاجية.

و​تناول الاجتماع جملة من القضايا المتعلقة بمستقبل المشروع وتركز النقاش حول ​تأهيل البنية التحتية وسبل تحديث نظم الري والعمليات الفلاحية في مشروع البرسي جادين لاستعادة طاقته الإنتاجية القصوى بالتركيز على المحاصيل النقدية.

​كما ناقش اللقاء آليات استقطاب المستثمرين والشراكات الذكية لتمويل وتطوير المشروع، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية.

​كما استعرض وفد المزارعين التحديات الراهنة التي تواجه الإنتاج، مؤكدين جاهزيتهم للتعاون مع الجهات الرسمية لإنجاح الموسم الزراعي.

وأكد والي سنار خلال اللقاء التزام حكومة الولاية بدعم المشاريع الزراعية المروية بإعتبارها ركيزة اقتصادية مهمة للولاية

​من جانبه، أوضح المهندس نور الدين داؤود موسى، مدير عام وزارة الإنتاج، أن الوزارة تضع رؤية فنية متكاملة لتطوير المشاريع الزراعية المروية، تهدف إلى إدخال التقانات الحديثة وزيادة الإنتاجية للفدان، مع التركيز على خلق بيئة جاذبة للاستثمار الزراعي في المنطقة.

