996 مؤسسة صحية بالجزيرة لتقديم الخدمات في عطلة عيد الفطر

هنأ الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزير الصحة بولاية الجزيرة الوزير المفوض مواطني الولاية والعاملين في القطاع الصحي بصفة خاصة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

واعلن في تصريح عن استمرار كافة الخدمات الصحية عبر 996 مؤسسة صحية في جميع المحليات خلال عطلة العيد بجانب المراكز الصحية والصيدليات ومراكز غسيل الكلى والمراكز المتخصصة.

وكشف الوزير المفوض عن تكوين غرفة للطوارئ برئاسة الوزارة لمتابعة العمل وتذليل العقبات بالمستشفيات إضافة للزيارات الإشرافية التفقدية للوقوف على تقديم الخدمة، مؤكداً توفر الإمداد الدوائي لتغطية حوجة المؤسسات الصحية خلال العيد.

سونا