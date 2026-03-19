والي شرق دارفور يتفقد الطلاب الواصلين للنيل الابيض لاداء امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد والي شرق دارفور مولانا محمد آدم عبد الرحمن أوضاع الطلاب الذين وصلوا إلى ولاية النيل الأبيض لأداء امتحانات الشهادة السودانية لعام 2026 بعد رحلة شاقة فرضتها الظروف الأمنية بالولاية .

جاء ذلك لدى تفقد مقر إقامتهم بكوستي اليوم، برفقة وزير التربية والتوجيه بالولاية وعدد من قيادات الولاية.

وأكد والي شرق دارفور ان الطلاب سيجلسون للامتحانات في بيئة أكثر أماناً واستقرارا، وأشاد بعزيمتهم وإصرارهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية رغم التحديات، واصفاً ما قاموا به بأنه نموذج للصمود والتمسك بالعلم .

وأشار الوالي إلى أن عدد الطلاب الذين وصلوا بلغ 189 طالباً وطالبة وجدوا استقبالاً ودعماً كبيراً من مجتمع النيل الأبيض مما أسهم في تهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء الامتحانات.

وأعرب الوالي عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة استقراراً يعم ولاية شرق دارفور، مؤكداً أهمية تضافر الجهود لضمان استمرار العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، أوضح وزير التربية والتوجيه بشرق دارفور اكتمال الترتيبات الخاصة بالامتحانات ، وأعرب عن تقديره لجهود حكومة ومواطني النيل الأبيض في استضافة الطلاب وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم بما يعزز فرصهم في تحقيق نتائج متميزة.

سونا