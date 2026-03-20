العدل والمساواة السودانية تهنئ الدكتور/ أمجد فريد الطيب بتعيينه مستشاراً لرئيس مجلس السيادة
تهنئ حركة العدل والمساواة السودانية الدكتور/ أمجد فريد الطيب بتعيينه مستشاراً لرئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية.
وتؤكد الحركة دعمها لهذا التعيين، استناداً إلى ثقتها في خبرته وإلمامه بالقضايا السياسية والخارجية، وما عُرف عنه من حضور فاعل في الشأن العام ومواقف واضحة في الدفاع عن الدولة وصون مصالحها في مواجهة التحديات والاستهداف، الأمر الذي يؤهله للقيام بدور مؤثر في هذا الموقع خلال هذه المرحلة الدقيقة.
وتؤكد الحركة أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود الوطنية، والاستفادة من كافة الطاقات والخبرات، وتقدير مسيرة النضال الوطني باعتبارها رصيداً مهماً في بناء الدولة وتعزيز استقرارها.
والله الموفق
معتصم أحمد صالح
أمين الشؤون السياسية
١٨ مارس ٢٠٢٦