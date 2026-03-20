القائد العام للقوات المسلحة يشارك مواطني منطقة شمبات فرحة عيد الفطر المبارك

​شارك السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يرافقه الفريق أول ميرغني إدريس مدير منظومة الصناعات الدفاعية، مواطني منطقة شمبات الحلة بمدينة الخرطوم بحري، فرحتهم بعيد الفطر المبارك بمسجد الشيخ البشير.

​وقدم سيادته التهاني للمواطنين بهذه المناسبة، معرباً عن تقديره البالغ لصمود وتضحيات الشعب السوداني في سبيل رفعة الوطن وتقدمه، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام .