البرهان يتلقى تهاني العيد من قيادات الجيش والشرطة

تلقى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح الجمعة، تهاني عيد الفطر المبارك من قيادة الشرطة.

وأعربت هيئة قيادة الشرطة عن خالص تهانيها وتبريكاتها بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله أن يعيدها على البلاد بالأمن والاستقرار، وأن ينعم على السودان بمزيد من التقدم والرخاء.

من جانبه، عبّر رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لهذه التهاني الطيبة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ الوطن ويصون أمنه واستقراره .