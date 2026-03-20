البرهان يتلقى تهاني العيد من قيادات الجيش والشرطة
تلقى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح الجمعة، تهاني عيد الفطر المبارك من قيادة الشرطة.
وأعربت هيئة قيادة الشرطة عن خالص تهانيها وتبريكاتها بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله أن يعيدها على البلاد بالأمن والاستقرار، وأن ينعم على السودان بمزيد من التقدم والرخاء.
من جانبه، عبّر رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لهذه التهاني الطيبة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ الوطن ويصون أمنه واستقراره .
وتلقى السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح الجمعة، تهاني عيد الفطر المبارك من أعضاء هيئة قيادة القوات المسلحة و مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.
وأعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، متمنين أن يعيدها الله على البلاد بالأمن والاستقرار والتقدم.
من جانبه، عبّر السيد رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لهذه التهاني الطيبة، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يحفظ السودان وشعبه .
إعلام القوات المسلحة