والي ولاية سنار يهنئ شرطة الولاية بعيد الفطر المبارك ويشيد بجهودها في تعزيز الأمن

هنأ والي ولاية سنار المكلف، اللواء الركن (م) الزبير حسن السيد، الجمعة، قوات شرطة الولاية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشيدًا بجهودها في حفظ الأمن والإستقرار.

وجاء ذلك خلال لقاء رسمي بحضور مدير شرطة ولاية سنار، اللواء شرطة حقوقي/عبد اللطيف عوض بلام وأعضاء هيئة القيادة إلى جانب عدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

وأكد الوالي في كلمته أهمية الدور الذي تضطلع به الشرطة في تأمين المواطنين وحماية الممتلكات، خاصة خلال المناسبات الدينية، سائلًا الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة على السودان وهو ينعم بالأمن والإستقرار والوحدة.

كما وجّه تهانيه إلى القوات المرابطة في الثغور، والقوات المشاركة في المتحركات والواجهات الأمامية في إقليم كردفان، تقديرًا لتضحياتها في سبيل الوطن.

من جانبه، هنأ مدير شرطة الولاية، اللواء شرطة عبد اللطيف عوض بلام، حكومة الولاية ولجنة الأمن وكافة مواطني سنار، والأمة الإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن أمله في أن يعيده الله والبلاد تنعم بالخير واليمن والبركات.