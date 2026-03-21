الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة تستأنف انتاج أولى حلقات برنامج ساهرون من ولاية الخرطوم عقب الحرب

​شهدت استوديوهات تلفزيون السودان بمدينة أم درمان، تسجيل أولى حلقات البرنامج التوعوي والأمني “ساهرون” في نسخته الجديدة من ولاية الخرطوم. ويأتي هذا البرنامج ثمرة تعاون بين الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة برئاسة قوات الشرطة والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وقد تناول البرنامج في حلقته الاولي الجهود الميدانية والإنجازات الكبيرة التي حققتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الفترة الماضية كما تم إستعراض المهام والإختصاصات القانونية والعملية للإدارة في مجابهة شبكات التهريب والترويج ​ولم تقتصر الحلقة على الجانب الأمني فحسب، بل ركزت بشكل مكثف على البرامج التوعوية التي تتبناها الإدارة للحد من إنتشار ظاهرة التعاطي وسط الشبا ووجه ضيوف البرنامج رسائل مباشرة للمواطنين والأسر السودانية، أكدوا فيها على ضرورة إحكام الرقابة الأسرية ومتابعة الأبناء للوقاية من مخاطر هذه السموم

.وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن إنتاج هذه الحلقة بمثابة إعلاناً رسمياً لانطلاق سلسلة حلقات “ساهرون” من ولاية الخرطوم، والتي ستتواصل تباعاً لتغطية كافة الملفات الأمنية والتوعوية التي تهم المواطن، تزامناً مع الجهود الوطنية الرامية لإستتباب الأمن والإستقرار.

