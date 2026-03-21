وزير الداخلية: القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها تؤدي واجبها الوطني بثبات وشجاعة

قدّم وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي/ بابكر سمره مصطفى تهانيه للشعب السوداني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يعيده على البلاد بالخير واليُمن والبركات، وأن يشهد السودان مرحلة جديدة من الأمن والإستقرار

جاء ذلك خلال مخاطبته برنامج المعايدة الذي نظمته شرطة ولاية البحر الأحمر الجمعة بدار الشرطة بمدينة بورتسودان، بحضور الفريق الركن /مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر، واللواء شرطة/ إبراهيم صالح آدم مدير شرطة الولاية المكلّف، إلى جانب عدد من قيادات الأجهزة الأمنية وضباط ومنسوبي الشرطة، في أجواء إحتفالية عكست روح التضامن والإنتماء للمؤسسة الشرطية.

وأشاد وزير الداخلية المكلّف بالإنتصارات التي تحققها القوات المسلحة والقوات المساندة في مختلف جبهات القتال، مؤكداً أن هذه الإنتصارات تمثل دعامة أساسية لحماية السودان وصون سيادته ووحدة أراضيه.

وثمّن الوزير تضحيات شهداء معركة الكرامة، واصفاً إياها بالمعركة الفاصلة في مسار الحرب، ومؤكداً أنها ستظل علامة فارقة في تاريخ البلاد، وأن السودان سيبقى واحداً موحداً مهما تعاظمت التحديات.

وقال إن القوات النظامية بمختلف تشكيلاتها تؤدي واجبها الوطني بثبات وشجاعة، وتعمل على حماية المواطنين

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الوزير خاطب ضباط ومنسوبي الشرطة بولاية البحر الأحمر، مؤكداً تقدير الدولة لجهودهم في حفظ الأمن والإستقرار،

وأختُتمت فعالية المعايدة بتبادل التهاني بين قيادات الشرطة ومنسوبيها، وسط أجواء احتفالية جسّدت روح الانتماء والالتزام، وأكدت استعداد الشرطة لمواصلة أداء واجبها الوطني خلال عطلة العيد وما بعدها.

المكتب الصحفي للشرطة