وزير الصحة يقف على أوضاع المرضى واستقرار الخدمات الصحية بأمدرمان في أول أيام العيد

في إطار الاطمئنان على الأوضاع الصحية بولاية الخرطوم خلال أول أيام العيد، قام البروفيسور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة، برفقة وفد من وزارة الصحة ولاية الخرطوم، بجولة ميدانية شملت عدداً من مستشفيات محلية أمدرمان، وذلك للوقوف على أحوال المرضى ومستوى تقديم الخدمات الصحية.

وضم الوفد ممثلين من الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، والإدارة العامة للصيدلة، إلى جانب إدارة الجودة ومكتب المدير العام ومدير الدواء الدائري.

وشملت الجولة مستشفى أمدرمان، حيث كان في استقبال السيد الوزير والوفد المرافق له الدكتور الشيخ كمال نائب المدير العام والعاملون بالمستشفى .

كما زار الوفد مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال، وكان في استقبالهم المدير العام للمستشفى الدكتور خالد عماري ، بالإضافة إلى مستشفى الولادة، حيث استقبلهم الدكتور عماد عبدالله المدير العام.

وأكد الدكتور أحمد البشير، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، أن الجولة هدفت إلى الاطمئنان على أحوال المرضى، وتقييم الإمداد الدوائي، والوقوف على جاهزية الكوادر الطبية العاملة، مشيراً إلى استقرار الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال فترة العيد.