التأمين الصحي بالنيل الأزرق: أكتر من 450 مستفيد من الخدمة في يوم العيد بالدمازين
تفقدت لجنة الاشراف بالصندوق القومي للتامين الصحي فرع اقليم النيل الأزرق الجمعة عدد من منافذ تقديم الخدمات بمدينة الدمازين للاطمئنان علي سير خطة العمل لعطلة عيد الفطر المبارك التي ترتكز علي تقديم الخدمات النوعية بعدد من المستشفيات والمنافذ المباشرة والغير مباشرة .
وأكدت اللجنة إستقرار العمل بكافة المنافذ في أول أيام عيد الفطر المبارك
وقالت الدكتورة عواطف محمد النور مدير إدارة التخطيط والبحوث والمعلومات مقرر اللجنة أن المستفيدين من خدمات التأمين الطبي في يوم العيد أكثر من 451 .
سونا